سمو ولي العهد يبعث ببرقية شكر الى الرئيس الصيني

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية شكر إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة هذا نصها:

“فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة

تحية طيبة.. وبعد،،،

لقد سعدنا بتلبية دعوة فخامتكم لحضور افتتاح الدورة التاسعة عشرة للألعاب الأولمبية الآسيوية المقامة في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية الصديقة وإنني لأعرب لفخامتكم باسمي وأعضاء الوفد المرافق عن أصدق عبارات الشكر وأعمق مشاعر الامتنان لما أحطتمونا به في بلدكم الصديق من حفاوة استقبال وكرم ضيافة.

إن استضافة بلدكم الصديق لهذا الحدث الرياضي الأولمبي الآسيوي الضخم ونجاح حفل الافتتاح الذي تميز بالإبداع عبر عروض فنية استعراضية مبهرة وتقنيات تكنولوجية متطورة أثارت إعجاب الجميع وحرصكم على توفير أحدث المنشآت والمرافق الرياضية المتكاملة والخدمات اللوجستية وتهيئتكم لأفضل الظروف من أجل التنافس الرياضي الشريف بين المشاركين جسد جليا المكانة المرموقة التي تتبوأها جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى المجتمع الدولي ونأمل أن تحقق الدورة الأهداف والرؤى المنشودة في تطوير الرياضة الآسيوية وتوثيق أواصر التعاون وبث السلام والمحبة بين دول المنطقة.

وأغتنم هذه الفرصة لأبعث إلى فخامتكم أصدق تمنياتي الشخصية بموفور الصحة والسعادة والتوفيق راجيا لجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار”.