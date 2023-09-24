سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو ولي العهد يعود إلى أرض الوطن بعد لقائه الرئيس الصيني وحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية

24 سبتمبر، 2023
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بحفظ الله ورعايته عاد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن ظهر اليوم قادما من جمهورية الصين الشعبية الصديقة وذلك بعد تلبية سموه حفظه الله للدعوة الموجهة من قبل فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة وذلك بعد لقاء سموه حفظه الله بفخامة الرئيس الصيني وحضور سموه حفل افتتاح الدورة ال19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي انعقدت في مدينة هانغشو بجمهورية الصين الشعبية.

المصدر
كونا
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24 سبتمبر، 2023
0 14 أقل من دقيقة

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