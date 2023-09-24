بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 91.90 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 91.90 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاحد على انخفاض مؤشرها العام 90ر91 نقطة ليبلغ مستوى 56ر6844 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 32ر1 في المئة.

وتم تداول 2ر306 مليون سهم عبر 14792 صفقة نقدية بقيمة 6ر72 مليون دينار (نحو 3ر234 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 98ر26 نقطة ليبلغ مستوى 46ر5711 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 47ر0 في المئة من خلال تداول 2ر145 مليون سهم عبر 6130 صفقة نقدية بقيمة 1ر23 مليون دينار (نحو 5ر74 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 02ر118 نقطة ليبلغ مستوى 34ر7464 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 56ر1 في المئة من خلال تداول 9ر160 مليون سهم عبر 8662 صفقة بقيمة 4ر49 مليون دينار (نحو 4ر159 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 45ر28 نقطة ليبلغ مستوى 97ر5706 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 50ر0 في المئة من خلال تداول 4ر124 مليون سهم عبر 4929 صفقة نقدية بقيمة 4ر21 مليون دينار (نحو 69 مليون دولار).

وكانت شركات (ساحل) و(ايفا فنادق) و(كفيك) و(أرزان) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(ايفا) و(أرزان) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (ورقية) و(آسيا) و(أهلية ت) و(مدار) الأكثر انخفاضا.