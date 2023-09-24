العداءة الاثيوبية تيغيست أسيفا

الإثيوبية أسيفا تحطم الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون في برلين

24 سبتمبر، 2023
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حطمت العداءة الاثيوبية تيغيست أسيفا الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون (42.195 كلم) بتسجيلها زمنا مقداره 2.11.53 ساعتين الاحد في برلين، اي أقل من دقيقتين من الرقم القياسي السابق.

وكان الرقم القياسي السابق في حوزة الكينية بريجيد كوسغي ومقداره 2.14.04 س سجلته في ماراثون شيكاغو في 13 تشرين الاول/اكتوبر عام 2019.

وباتت أسفا البالغة من العمر 26 عاما، اول عداءة تنزل تحت حاجز ساعتين و12 دقيقة وقد احتفظت بالتالي باللقب الذي احرزته في برلين ايضا العام الماضي عندما سجلت 2.15.37 ساعتين.

المصدر
أ ف ب
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24 سبتمبر، 2023
0 19 أقل من دقيقة

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