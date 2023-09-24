صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس غينيا بيساو بالعيد الوطني لبلاده

24 سبتمبر، 2023
0 9 أقل من دقيقة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الجنرال عمر سيسكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية غينيا بيساو وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الجنرال عمر سيسكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
الوسوم
24 سبتمبر، 2023
0 9 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

البلدية: نشكر وزارة الدفاع لدعمها اللوجستي لفرق النظافة برفع المعدات الثقيلة في ساحات صناعية الفحيحيل

24 سبتمبر، 2023

سمو ولي العهد يختتم زيارة ناجحة للصين توجت بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم حول مشاريع حيوية

24 سبتمبر، 2023

العجمي: بدء التدشين التجريبي لنظام “تواصل” على تطبيق “سهل”

24 سبتمبر، 2023

وزير الداخلية يترأس اجتماعاً أمنياً مع القيادات الأمنية

24 سبتمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى