وزير الداخلية يترأس اجتماعاً أمنياً مع القيادات الأمنية

استمرارا للاجتماعات الدورية مع قيادات وزارة الداخلية، ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، اليوم الاحد الموافق 2023/9/24 اجتماعاً أمنياً مع عدد من الوكلاء المساعدين وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس.

واستمع الوزير من وكيل وزارة الداخلية والوكلاء المساعدين الميدانيين الى تقييم عن الحالة المرورية في اول اسبوع من العام الدراسي الجديد وآلية التعامل مع الاختناقات المرورية وخصوصا وقت الذروة، لدخول وخروج الطلاب من والى المدارس والجامعات، كما اطلع على نتائج الحملات الامنية والمرورية المكثفة التي تقوم بها قطاعات وزارة الداخلية على المخالفين والخارجين على القانون.

ووجه الخالد باستمرار الحملات الامنية على المخالفين والتعامل بكل حزم مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، وتطبيق القانون على الجميع وحل مشكلات الازدحامات المرورية اولا باول والانتشار الواسع لدوريات المرور على كافة الطرق الرئيسية والفرعية ومراجعة التقاطعات لتحقيق الانسيابية المرورية، والحزم في مواجهة أي سلوكيات خاطئة، وتكثيف الحملات التوعوية لتعزيز الثقافة المرورية، والالتزام بقانون المرور، وترسيخ المبادئ والقيم والولاء للوطن.

وأعرب وزير الداخلية عن عن تقديره للجهود الحثيثة التي يقوم بها كل قطاع من قطاعات وزارة الداخلية، متوجها بعدد من الملاحظات والتوجيهات لتفعيل الإجراءات الكفيلة للتصدي لاي خروج عن القانون.