استشهاد شابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق طولكرم واعتقال اخرين في رام الله

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاحد استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها لمخيم (نور شمس) شرق محافظة (طولكرم) فيما اعتقلت ثمانية طلاب فلسطينيين في مدينة (رام الله) بالضفة الغربية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي ان “الشابين أسيد أبو علي (21 عاما) وعبد الرحمن أبو دغش (32) عاما استشهدا بعد إصابتهما بالرصاص في الرأس خلال عدوان الاحتلال على (طولكرم).

واضافت ان “قوات الاحتلال اقتحمت مخيم (نور شمس) من كافة المحاور مدعومة بعدد من الاليات والجرافات العسكرية وفرضت حصارا مشددا عليه وداهمت عشرات المنازل وفتشتها تفتيشا دقيقا ونشرت القناصة على اسطحها”.

وبدورها اكدت وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية (وفا) ان “جرافات الاحتلال دمرت عددا من شوارع المخيم تدميرا كاملا شمل البنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي وتمديدات الكهرباء والمحال التجارية والمركبات الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين”.

يأتي ذلك في وقت اقتحمت فيه قوة كبيرة من جيش الاحتلال لحرم جامعة (بيرزيت) شمال (رام الله) وقامت باعتقال ثمانية طلاب وتخريب ممتلكات الجامعة.

واكدت جامعة (بيرزيت) في بيان صحفي ان “ما جرى يعد انتهاكا كبيرا وواضحا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم انتهاك حرمة الجامعات والمؤسسات التعليمية”.

واوضحت انها ستعمل من خلال محاميها والمؤسسات القانونية على الاطمئنان على الطلبة المعتقلين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي.