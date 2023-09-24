الذهب يغلق على ارتفاع بنهاية تداولات الأسبوع الماضي مسجلا 1925 دولارا للأونصة

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية تداولات الأسبوع الماضي لتسجل 1925 دولارا أمريكيا للأونصة مدفوعة بانخفاض عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى لها منذ 16 عاما.

وقال تقرير متخصص صادر اليوم الأحد عن شركة (دار السبائك) الكويتية إن السندات الأمريكية انخفضت من 51ر4 في المئة إلى 4ر44 بالمئة مع تفاوت تقييم المحللين لمستقبل السوق الأمريكي ومسار السياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن البنك المركزي الأمريكي ترك أسعار الفائدة كما هي دون تغيير في اجتماعه الأخير لكنه أشار إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي فيما اختار بنك إنجلترا بشكل غير متوقع وقف أسعار الفائدة وحافظ بنك اليابان على موقفه النقدي دون تغيير ما أدى إلى ارتفاع العقود الأجلة للذهب (تسليم شهر ديسمبر) بنسبة 3ر0 في المئة أو ما يعادل ستة دولارات للأونصة الواحدة.

وأوضح أن المؤشر الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى ارتفع بنسبة 15ر0 في المئة عند 54ر105 نقطة بعد أن لامس خلال التداولات 78ر105 نقطة وهو أعلى مستوى له في ستة أشهر.

وذكر أن اهتمام المحللين الأسبوع الحالي يتجه إلى بيانات الاقتصاد الكلي بالولايات المتحدة حيث سيتم تسليط الضوء على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي علاوة على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من 2023 ومبيعات المنازل الجديدة إضافة إلى الإعلان عن معدلات التضخم في منطقة اليورو “وكلها بيانات سوف تحدد أسعار الذهب خلال الفترة القصيرة القادمة”.

وعن السوق المحلي أفاد بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 26ر19 دينار (نحو 58 دولارا) أما عيار 22 فبلغ 65ر17 دينار (نحو 53 دولارا) فيما أغلقت الفضة عند 279 دينارا (850 دولارا) للكيلوغرام.

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام.