سمو ولي العهد يغادر من مطار هانغتشو شياوشان الدولي بعد تلبية سموه دعوة الرئيس الصيني للقائه وحضور افتتاح دورة الألعاب الآسيوية

بحفظ الله ورعايته غادر سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق صباح اليوم من مطار هانغتشو شياوشان الدولي بجمهورية الصين الشعبية الصديقة وذلك بعد تلبية سموه حفظه الله للدعوة الموجهة من قبل فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وذلك بعد لقاء سموه حفظه الله بفخامة الرئيس الصيني، وحضور سموه حفل افتتاح الدورة الـ 19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي انعقدت في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية.

وقد كان في وداع سموه حفظه الله وزير النقل والمواصلات في جمهورية الصين الشعبية الصديقة لي شو بنغ، ورئيس المجلس الاستشاري السياسي في مقاطعة جوجيانغ الوزيرة هوانغ لي شي، ورئيس بعثة الشرف المرافق سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت تشانغ تشي وي، وسفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية الصديقة جاسم إبراهيم الناجم والملحق العسكري الكويتي لدى جمهورية الصين الشعبية العميد ركن بحري نعمان سفاح الراشد والقنصل العام لدى شنغهاي مشعل مصطفى الشمالي، والقنصل العام لدى هونغ كونغ وماكاو ناصر صقر الغانم والقنصل العام لدى كوانزو عبدالله تركي التركي.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.