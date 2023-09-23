الدوري الإسباني: “ريمونتادا” برشلونة أمام سلتا فيغو تقوده إلى الصدارة

حقق برشلونة “ريمونتادا” في مباراة جنونية قادته للفوز على ضيفه سلتا فيغو 3-2 والارتقاء إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك ضمن منافسات المرحلة السادسة.

وقلب برشلونة تأخره بهدفين حتى الدقيقة 80، إلى فوز خيالي بفضل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدفين في غضون 5 دقائق (81 و85) والوافد الجديد المدافع جواو كانسيلو (89).

وكان سلتا فيغو تقدم بهدفي النروجي يورغن ستراند لارسن (19) والبديل اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس (76).

ورفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة من 5 انتصارات مقابل تعادل، بانتظار ديربي العاصمة مدريد بين ريال صاحب العلامة الكاملة (15 نقطة) وجاره أتلتيكو الأحد. كما تقدم النادي الكاتالوني بفارق الاهداف عن جيرونا الفائز على ريال مايوركا 5-3 في وقت سابق.

وقدّم لاعبو برشلونة “هدية العمر” لمدربهم تشافي هرنانديس (43 عاما) غداة تجديد عقده مع برشلونة حتى عام 2025 مع امكانية التجديد لسنة اضافية.

وأجرى “مايسترو” خط الوسط السابق 3 تغييرات على التشكيلة الاساسية مقارنة بمباراة الفوز على أنتويرب البلجيكي (5-0) قبل اربعة أيام. فزج بكل من ماركوس ألونسو وأوريول روميو وفيران توريس بدلاً من أليكس بالدي وغافي والبرازيلي رافينيا.

على ملعب مونتجويك الاولمبي، افتتح سلتا فيغو التسجيل عبر ستراند لارسن في الدقيقة 19، بعد ركنية ابعدها الدفاع الكاتالوني 3 مرات قبل أن تصل إلى الأميركي لوكا دي لا توري الذي مررها بدوره إلى الهداف النروجي ليهز شباك الحارس الالماني مارك أندري تير-شتيغن.

واهدر الوافد الجديد على سبيل الاعارة من أتلتيكو مدريد المهاجم البرتغالي جواو فيليكس فرصة ادراك التعادل بعد لعبة جماعية، ليسدد لاعب تشلسي الانكليزي السابق كرة من داخل المنطقة علت العارضة (23).

وتقدّم سلتا فيغو في معقل برشلونة الذي افتقد للرؤية والافكار وكادت شباكه أن تهتز عدة مرات، في حين اضطر المدرب تشافي لاخراج لاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ وادخال غافي بدلا منه جراء تعرضه للاصابة (36).

واعاد تشافي خلط اوراق فريقه مع بداية الشوط الثاني، ليدخل المهاجم البالغ 16 عاما لامين جمال والمدافع الاوروغوياني رونالد أراوخو وبالدي بدلا من ألونسو وروميو والدنماركي أندرياس كريستنسن.

وسدد أراوخو كرة من 30 مترا صدها الحارس إيفان فيار (57)، وأهدر توريس فرصتين (64 و66).

وفي وقت اعتقد سلتا فيغو انه عاد بالنقاط الثلاث بهدف ثان سجله البديل دوفيكاس بعد تمريرة من قائده إياغو أسباس وضعته بمواجهة حارس البلاوغرانا (76)، بدأ برشلونة عودته بهدفي ليفاندوفسكي في غضون 5 دقائق بداية بعد تمريرة من فيليكس تابعها ساقطة فاصطدمت بالعارضة وارتدت داخل الشباك وثم بعد لعبة مشتركة بين رافينيا، بديل توريس، وكانسيلو، ليمررها الأخير خلفية إلى البولندي تابعها بقدمه اليمنى في الشباك (81 و85)، قبل أن يخطف مدافع مانشستر سيتي الانكليزي السابق هدف الفوز والنقاط الثلاث بعد تمريرة ساحرة من غافي (89).

فوز خامس توالياً لجيرونا

وحقق جيرونا فوزه الخامس تواليا وجاء على حساب ضيفه ريال مايوركا 5-3.

وكان جيرونا الذي يشرف على تدريبه ميشال سقط في فخ التعادل أمام ريال سوسييداد 1-1 في المرحلة الأولى، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة.

تقدم ريال مايوركا بفضل الكوسوفي فيدات موريكي في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، وعادل جيرونا عبر دافيد لوبيس (26)، ليعيد ويضيف ثلاثة أهداف قبل نهاية الشوط الاول سجلها الكرواتي أرتيم دوفبيك (33 من ركلة جزاء) وإيفان مارتن (37) والفنزويلي يانجل هيريرا (45).

وتابع جيرونا استعراضه التهديفي مع بداية الشوط الثاني، فأضاف الخامس عبر البرازيلي سافيو (57)، قبل أن ينتفض مايوركا ويسجل هدفين بفضل البديل أبدون براتس (88 و90+5).

وتعادل أوساسونا وإشبيلية سلباً.