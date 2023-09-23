السفير السعودي لدى البلاد: لدولة الكويت وشعبها مكانة خاصة في قلب كل سعودي

السفير السعودي لدى البلاد: لدولة الكويت وشعبها مكانة خاصة في قلب كل سعودي

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد آل سعود إن لدولة الكويت وشعبها مكانة خاصة في قلب كل سعودي.

جاء ذلك في تصريح الأمير سلطان بن سعد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش احتفالية نظمتها الشركة الكويتية لنفط الخليج اليوم السبت بمناسبة اليوم الوطني السعودي ال93 في مجمع (الأفنيوز).

وقال الأمير سلطان بن سعد “ونحن نحتفل اليوم بذكرى توحيد المملكة ال93 من أرض الكويت الحبيبة لابد أن نستذكر بأن انطلاقة التوحيد بدأت من الكويت” لافتا إلى أن العلاقات الكويتية-السعودية لها طبيعة أخوية خاصة على المستويين الرسمي والشعبي واحتفال اليوم يأتي تجسيدا وتأكيدا وترسيخا لتلك العلاقات.

وأوضح أن ما تعيشه المملكة العربية السعودية اليوم هو نتاج ما أسسه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله وسار على نهجه أبناؤه البررة مضيفا “نحن الان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد نتطلع ونعمل لما هو أفضل مما نعيشه حاليا فلدينا رؤية وأهداف نعمل لها”.

ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود والى الشعب السعودي والخليجي والعربي والمسلم ولكل محب للسلام في العالم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ال93 لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.