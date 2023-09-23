الجيش اللبناني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تخرق “خط الانسحاب” جنوبا ثم تتراجع

أعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم السبت خرق قوات الاحتلال الاسرائيلي (خط الانسحاب) جنوبا مطلقة قنابل دخانية والتي رد الجيش اللبناني عليها باطلاق قنابل مسيلة للدموع “ما اجبر عناصر الاحتلال على الانسحاب إلى الاراضي الفلسطينيةالمحتلة”.

وقال الجيش اللبناني في بيان ان الدورية اللبنانية كانت في مهمة مواكبة لجرافة تقوم بإزالة ساتر ترابي اقامته قوات الاحتلال شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة جنوبي لبنان.

كما نقلت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية عن الناطق الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اندريا تيننتي ان القوة الدولية “موجودة على الارض لتهدئة الوضع وتتواصل قيادتها مع الاطراف المختلفة لتخفيف التوترات ومنع سوء الفهم”.