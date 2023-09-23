وزير الإسكان يوقع مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني لتعزيز خطة بناء المدن المستقبلية المتكاملة

وقع وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح عبدالله الرقبة مع وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية وانج وانتاو مذكرة تعاون في مجال التطوير الاسكاني وذلك ضمن 7 اتفاقيات تعاون مشتركة وقعت خلال لقاءات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح مع الجانب الصيني.

وقال الرقبة في تصريح صحفي أن مذكرة التفاهم في مجال التطوير الإسكاني ستساهم في دعم توجهات البلاد نحو تطوير المدن الإسكانية المتكاملة بالاستفادة من الخبرات الصينية.

وأشار إلى أن المذكرة ستعزز أشكال التعاون من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة وتنظيم الزيارات المتبادلة ومشاركة المعلومات الفنية.

ولفت إلى أن الهدف من المذكرة هو توسيع نطاق التعاون المتبادل وخلق تواصل استراتيجي طويل الأمد في مجال تطوير المشاريع الإسكانية.

وبين الرقبة أنه ومن خلال المذكرة سيتم كذلك تعزيز الامكانيات لتطوير مدن اسكانية متكاملة ومتطورة وتسريع وتيرة توفير الرعاية السكنية للمواطنين وفق اطار عملي مدعم بخطط تنفيذية واقعية بالتعاون مع الجهات الصينية المتخصصة في تنفيذ المدن المستقبلية ضمن خطط زمنية محددة.