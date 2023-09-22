شركة البترول الوطنية الكويتية

البترول الوطنية: السيطرة الكاملة على حريق اندلع في وحدة بمصفاة ميناء الأحمدي من دون وقوع إصابات وعمليات الإنتاج والتصدير لم تتأثر

23 سبتمبر، 2023
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أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية مساء اليوم الجمعة السيطرة الكاملة على حريق اندلع في وحدة بمصفاة ميناء الأحمدي من دون وقوع إصابات بشرية أو تأثر عمليات الإنتاج أو التصدير.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود الناطق باسم (البترول الوطنية) غانم العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن حريقا اندلع في الوحدة رقم 35 التابعة للمنطقة السادسة في مصفاة ميناء الأحمدي وذلك في الساعة الـ37ر8 من مساء اليوم الجمعة.

وأضاف العتيبي أن فرق الإطفاء التابعة للشركة تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق الذي لم يسفر – ولله الحمد – عن وقوع إصابات بشرية مؤكدا أن عمليات الإنتاج والتصدير في المصفاة لم تتأثر جراء هذا الحريق وأنها استمرت وفق برنامجها المعتاد.

وأشاد بدور رجال الإطفاء في الشركة والعاملين في مختلف فرق المصفاة الذين نجحوا في السيطرة على الحريق في وقت قياسي بكل كفاءة واحترافية.

المصدر
كونا
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23 سبتمبر، 2023
0 17 دقيقة واحدة

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