نائب وزير الخارجية يبحث مع وزير “شؤون الشرق الأوسط” البريطاني تطورات اتفاقية “خور عبدالله”

التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الجمعة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومونولث والتنمية اللورد طارق أحمد وذلك على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت (الخارجية) في بيان لها ان اللقاء ناقش آخر التطورات ذات الصلة بقرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في (خور عبدالله) والمغالطات التاريخية التي تضمنها والغاء العراق بروتوكول المبادلة الأمني في خور عبدالله مع دولة الكويت الموقع عام 2008.