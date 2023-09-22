رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد رفضه “المطلق” التعرض للبعثات الدبلوماسية

دان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الجمعة الاعتداء الذي تعرضت له سفارة الولايات المتحدة في لبنان معربا عن رفضه “المطلق” التعرض للبعثات الدبلوماسية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان إن ميقاتي اعتبر خلال استقباله السفيرة الأمريكية دوروثي شيا أن الاعتداء على السفارة الأمريكية في لبنان “اعتداء على سيادة لبنان وأمنه”.

وأضاف ميقاتي أن الأجهزة الأمنية تكثف تحقيقاتها لكشف ملابسات الاعتداء والضالعين فيه.

وبعد اللقاء أعربت السفيرة الأمريكية في تصريح للاعلاميين عن تقديرها لرسائل الدعم التي صدرت عن المسؤولين السياسيين في لبنان.

وأضاف أن المسؤولين في لبنان “لن يألو جهدا للتحقيق في هذه الحادثة وملاحقة المرتكب ومحاسبته”.

واضافت “نحن في السفارة الأمريكية لا نشعر بالخوف إثر هذه الحادثة فإجراءاتنا الأمنية متينة جدا وعلاقتنا صلبة ونحن نتابع عملنا في السفارة كالمعتاد”.

وكانت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية الرسمية ووسائل إعلام محلية نقلت أمس عن متحدث باسم السفارة الأمريكية في لبنان قوله إن مبنى السفارة تعرض “لأعيرة نارية” يوم الاول من أمس الأربعاء من دون وقوع إصابات.