الداخلية: ضبط 351 شخصا مخالفا من جميع الجنسيات في خيطان والمهبولة والمنقف والشويخ الصناعية وشرق

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود وزارة الداخلية في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط (351) شخصا مخالفا من جميع الجنسيات في مناطق خيطان والمهبولة والمنقف والشويخ الصناعية وشرق، منهم (312) مخالفا لقانون الاقامة والعمل و(2) بحوزتهما (250) زجاجة خمر محلية و(6) يزاولون مهن طبية من غير ترخيص و(4) مكاتب خدم وهمية تأوي (17 ) مخالفا و(12) مخالفا لقانون الاقامة والعمل في حراج السيارات.

وتم احالتهم الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.