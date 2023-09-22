سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي

22 سبتمبر، 2023
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بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة وعن إشادته بالإنجازات التنموية والحضارية التي حققها البلد الشقيق على كافة الأصعدة.

مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

المصدر
كونا
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22 سبتمبر، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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