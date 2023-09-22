صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي

22 سبتمبر، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للبلد الشقيق مؤكدا سموه رعاه الله عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبيهما الكريمين ومستذكرا سموه مواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة الثابتة والمشرفة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية فضلا عن مواقفها الأخوية الأصيلة تجاه دولة الكويت.

كما عبر سموه حفظه الله عن اعتزازه بما حققه البلد الشقيق في عهد خادم الحرمين الشريفين الميمون من انجازات تنموية بارزة شملت مختلف المجالات أسهمت بالارتقاء بمكانة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرفيعة والمرموقة بين دول العالم.

سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأن يحقق للبلد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

المصدر
كونا
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22 سبتمبر، 2023
0 6 دقيقة واحدة

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