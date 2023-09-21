الأمين العام للجامعة العربية: حكومة الاحتلال تقوض حل الدولتين وترسخ واقع “الأبارتايد” لملايين ‎الفلسطينيين

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الخميس أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقوض بممارساتها المتطرفة حل الدولتين وترسخ واقع (الأبارتايد) لملايين ‎الفلسطينيين.

ونقل مكتب الأمين العام للجامعة العربية كلمة أبو الغيط أمام جلسة غير رسمية لمجلس الأمن حرص خلالها على تناول جميع القضايا والأزمات العربية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتؤثر على مساعي تحقيق التنمية.

وقال أبو الغيط في كلمته إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تكتفي بالحديث عن معارضتها علنا لحل الدولتين إنما تعمل كل يوم على تقويضه وترسخ واقع (الأبارتايد) لملايين ‎الفلسطينيين المقيمين على أرضهم كمواطنين من الدرجة الثانية.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومواجهة قوة ‎الاحتلال الإسرائيلي والضغط عليها ودفعها للتوقف عن تصدير أزمتها السياسية للآخرين مضيفا أن “الفلسطينيين يعانون من مزايدات السياسيين الإسرائيليين ومنافساتهم لإظهار أكبر قدر من التطرف”.

وفيما يتعلق بالأزمة السودانية نبه أبو الغيط إلى أن “السودان يمر بمنعطف خطير وتتزايد احتمالات غرقه في اقتتال شامل وربما انقسام” داعيا إلى “مسار وطني شامل يعالج جذور الأزمة ويحافظ على وحدة البلاد ومؤسساته” وفي مقدمتها ‎القوات المسلحة.

وحول الأزمة السورية أشار أبو الغيط إلى سعي الدول العربية لدور قيادي يسهم في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية استنادا لقرار ‎مجلس الأمن (2254) بما يعالج جذور الأزمة وتداعياتها على ‎السوريين وكذلك على دول الجوار المستقبلة لملايين ‎اللاجئين.

وحول الوضع في اليمن دعا أبو الغيط الحوثيين إلى الاستماع إلى صوت العقل والعمل على تخفيف المعاناة الهائلة التي يتعرض لها اليمنيون مضيفا “يجب أن يتسع المستقبل لجميع الأطراف ولا يمكن أن يسود طرف واحد بقوة السلاح”.

وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا أعرب أبو الغيط عن الأمل أن تكون كارثة إعصار(دانيال) الطبيعية التي أودت بحياة الآلاف وأسفرت كذلك عن تشريد وإصابة عشرات الآلاف “جرس إنذار يجمع الليبيين على كلمة سواء ويوحد صفوفهم لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء ‎الانتخابات في أقرب وقت”.

وبشأن الوضع في لبنان أعرب أبو الغيط عن “بالغ القلق من الشغور الرئاسي والفراغ المؤسسي في لبنان” داعيا إلى “ضرورة إنهاء هذا الوضع عبر الحلول الوسط ومن دون إملاءات من أي طرف”.

وأضاف أبو الغيط أنه “يصعب إغفال الأثر المتفاقم لأزمة ‎اللاجئين الذين يستقبلهم هذا البلد الصغير ومساندته ضرورية”.

وبخصوص الوضع في الصومال أكد أبو الغيط “ضرورة دعم الصومال في مواجهة ‎الإرهاب وآثار ‎الجفاف الممتد” داعيا المجتمع الدولي إلى مساندة الحكومة الفيدرالية الصومالية في “المعركة الشرسة” التي تواجهها على هاتين الجبهتين.