نائب وزير الخارجية الكويتي السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يلتقي مع نظيره الروسي

نائب وزير الخارجية يبحث ونظيره الروسي في نيويورك التطورات ذات الصلة بقرار “الاتحادية العراقية” بشأن اتفاقية الملاحة في خور عبد الله

21 سبتمبر، 2023
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التقى نائب وزير الخارجية الكويتي السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الخميس نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي فيرشينين وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت (الخارجية) في بيان لها إن اللقاء شهد “مناقشة آخر التطورات ذات الصلة بقرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والمغالطات التاريخية التي تضمنها وإلغاء جمهورية العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبد الله مع دولة الكويت الموقع في عام 2008”.

المصدر
كونا
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21 سبتمبر، 2023
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