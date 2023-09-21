الداخلية: ضبط 71 شخصا بتهمة ممارسة الرذيلة والتحريض على الفسق والفجور في المهبولة والسالمية وحولي والفروانية

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استمرارا لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة حماية الاداب العامة من ضبط (71) شخصاً بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة) والتحريض على الفسق والفجور، في المهبولة والسالمية وحولي والفروانية، وتم احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر وزارة الداخلية