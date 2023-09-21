الموقوفين

السعودية تحبط محاولة سوريين اثنين و4 سعوديين تهريب 8 ملايين قرص مخدر

21 سبتمبر، 2023
0 27 دقيقة واحدة

ألقت السلطات الأمنية السعودية القبض على سوريين اثنين وأربعة سعوديين بعد أن حاولوا تهريب 8 ملايين قرص مخدر داخل شحنة ألواح بلاستيكية عبر منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية.

وقالت المديرية العامة السعودية لمكافحة المخدرات في بيان لها اليوم الخميس “إنه تم إحباط محاولة تهريب 7.920 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر”، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأشارت الهيئة إلى “أنه تم الكشف عنها بالتعاون مع جهاز مكافحة المخدرات في الإمارات العربية المتحدة والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية”.

وأشار البيان إلى أنه تم القبض على مستقبلي الشحنة في منطقة الرياض، وهم وافدان من الجنسية السورية وأربعة مواطنين سعوديين، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وكانت السلطات السعودية أعلنت في العاشر من الشهر الماضي ضبط مليون و394 ألف حبة كبتاجون مخبأة في شحنة ماكينات كهربائية داخل مستودع، والقبض على مروجيها، وهما مقيمان من الجنسيتين السورية والأردنية.

الوسوم
21 سبتمبر، 2023
0 27 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

المنظمة الدولية للهجرة: فيضانات ليبيا أدت إلى نزوح أكثر من 43 ألف شخص

21 سبتمبر، 2023

الأسد في الصين بحثاً عن دعم لإعادة إعمار بلاده

21 سبتمبر، 2023

ولي العهد السعودي: قلقون من حصول أي دولة على أسلحة نووية

20 سبتمبر، 2023

مصر تدين تصعيد الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة

20 سبتمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى