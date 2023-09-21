وزير الدفاع: أهمية دور هندسة المنشآت العسكرية في تنفيذ ومتابعة المشاريع الحيوية ودعم ومساندة مختلف القطاعات العسكرية والمدنية بوزارة الدفاع

إجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح بمقر الوزارة صباح اليوم الخميس مع قيادات هندسة المنشآت العسكرية، تم خلال الاجتماع بحث آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بآلية سير العمل بقطاع هندسة المنشآت العسكرية، واستعراض البرامج والخطط والمشاريع المعدة لمختلف القطاعات العاملة بوزارة الدفاع، بالإضافة إلى التعرف على نسبة ما تم إنجازه من هذه الأعمال والمشاريع.

وقد أعرب الشيخ أحمد الفهد عن إهتمامه وحرصه في تذليل مختلف العقبات التي قد تعترض تنفيذ مثل هذه الخطط والبرامج، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بقيام جميع القطاعات العاملة بالوزارة بمهامها وواجباتها على أكمل وجه، مع الأخذ بعين الاعتبار والاهتمام كافة الملاحظات التي ترد من قبل الجهات الرقابية في البلاد حول مختلف الاجراءات والتعاملات التي يتم اتخاذها.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية دور هندسة المنشآت العسكرية في تنفيذ ومتابعة جميع المشاريع الحيوية، بالاضافة إلى تقديمها لكافة أشكال الدعم والمساندة لمختلف القطاعات العسكرية والمدنية في وزارة الدفاع .

كما إجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح في وقت لاحق من صباح اليوم، مع قيادات هيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، حيث اطلع خلال الاجتماع على آخر المستجدات المتعلقة بسلسلة الاجراءات المتبعة ضمن خطط التطوير والتحديث الجاري تنفيذها بالهيئة.

هذا وقد عبر الشيخ أحمد الفهد عن فخره واعتزازه بجهود العاملين بهيئة الخدمات الطبية، وبعطائهم الزاخر بالوفاء والإخلاص لوطنهم، وذلك من خلال تقديمهم لخدمات الرعاية الصحية والطبية بمختلف اختصاصاتها لمنتسبي القوات المسلحة وللمدنيين العاملين بالوزارة علاوةً على تعاونهم وعملهم وتنسيقهم الدائم مع الجهات الصحية في البلاد.

وفي ختام اجتماعاته دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح قيادات هندسة المنشآت العسكرية وهيئة الخدمات الطبية إلى مواصلة البذل والعمل على تظافر كافة الجهود في سبيل تحقيق الهدف الأسمى، وهو الارتقاء بمستوى وكفاءة خدمات الدعم والرعاية والاهتمام المقدمة لقطاعات وزارة الدفاع ومنتسبيها.

حضر هذه الاجتماعات وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح، وئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور غازي حسن الشمري، وآمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عدنان حسين الفضلي، وعدد من قيادات الوزارة.