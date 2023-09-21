وزير الدفاع: تسخير كافة الإمكانيات لرفع الكفاءة والجاهزية والاستعداد لمنتسبي الجيش الكويتي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح على اهتمامه ودعمه لمنتسبي الجيش الكويتي، وحرصه على تسخير كافة الإمكانيات الكفيلة برفع مستوى كفاءتهم وجاهزيتهم واستعدادهم القتالي وذلك بهدف تمكينهم من أداء دورهم المشرف وواجبهم الوطني البطولي في الذود عن تراب الوطن وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

جاء تصريح الشيخ أحمد الفهد خلال الزيارة التفقدية التي قام بها اليوم الخميس إلى هيئة العمليات والخطط برئاسة الأركان حيث كان في استقباله لدى وصوله سعادة رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور غازي حسن الشمري وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.

استمع الوزير خلال الزيارة إلى شرح قدمه مدير الخطط المشتركة بهيئة العمليات والخطط العميد الركن فواز خضير الحربي تم خلاله بيان طبيعة المهام والواجبات التي تقوم الهيئة بتنفيذها ومتابعتها من خلال قيامها بمسؤولية التخطيط والتوجيه والتنسيق، والتي تستهدف كافة الأنشطة والعمليات في عموم وحدات الجيش الكويتي.

وقد أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح بجهود هيئة العمليات والخطط وما تقدمه من دعم ومساندة وتوجيه لعموم وحدات الجيش، وما تملكه من خبرات وإمكانيات في مجال قيادة وإدارة مختلف الأزمات، وما يتمتع به منتسبوها من قدرات ومهارات وإلمام تام في العمل على أحدث الأجهزة والمعدات والوسائل التكنولوجية مما يسهم في حفظ أمن وسرية المعلومات العسكرية، وتأمين عملية تمريرها بين مختلف القطاعات العسكرية.

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