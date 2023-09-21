بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 29.22 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 29.22 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 22ر29 نقطة ليبلغ مستوى 46ر6936 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 42ر0 في المئة.

وتم تداول 2ر209 مليون سهم عبر 12448 صفقة نقدية بقيمة 6ر49 مليون دينار (نحو 5ر160 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 79ر21 نقطة ليبلغ مستوى 44ر5738 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 38ر0 في المئة من خلال تداول 9ر108 مليون سهم عبر 5485 صفقة نقدية بقيمة 7ر18 مليون دينار (نحو 5ر60 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 78ر32 نقطة ليبلغ مستوى 36ر7582 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 43ر0 في المئة من خلال تداول 3ر100 مليون سهم عبر 6963 صفقة بقيمة 8ر30 مليون دينار (نحو 6ر99 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 27ر29 نقطة ليبلغ مستوى 42ر5735 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 51ر0 في المئة من خلال تداول 1ر86 مليون سهم عبر 3832 صفقة نقدية بقيمة 7ر16 مليون دينار (نحو 54 مليون دولار).

وكانت شركات (ايفا فنادق) و(وربة كبيتل) و(حيات كوم) و(انوفست) الأكثر ارتفاعا أما شركات (ايفا) و(بيتك) و(أجيليتي) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (التقدم) و(المساكن) و(تنظيف) و(الأنظمة) الأكثر انخفاضا.