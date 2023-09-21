فارس العتيبي يسأل وزيرة الأشغال عن خطة الوزارة لإعادة تأهيل وصيانة الطرق في شوارع منطقة اليرموك

وجه النائب فارس العتيبي سؤالا إلى وزير الأشغال العامة، ونص السؤال على ما يلي:

تعاني العديد من الشوارع من تدهور حالتها بشكل عام، وقد لوحظ تدهور حالة الشوارع في منطقة اليرموك وذلك لوجود العديد من الحفر والتشققات مما يتسبب في تلف المركبات الخاصة للمواطنين ويعرض أرواحهم للخطر.

وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

ما خطة الوزارة لإعادة تأهيل وصيانة الطرق في شوارع منطقة اليرموك؟ ما الإجراءات المتخذة لصيانة طرق وشوارع منطقة اليرموك؟ وما تاريخ البدء بأعمال الصيانة وتاريخ الانتهاء منها؟ قيمة الميزانية المرصودة لصيانة الطرق في منطقة اليرموك ومحافظة العاصمة، وما صرف وأنجز منها. ما تاريخ آخر أعمال صيانة ورصف للطرق في شوارع منطقة اليرموك؟