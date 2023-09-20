وزير الشؤون: دولة الكويت لها نهج ثابت بتقديم المساعدات الإنسانية لكل البلدان المحتاجة بعيدا عن أية محددات

وزير الشؤون: دولة الكويت لها نهج ثابت بتقديم المساعدات الإنسانية لكل البلدان المحتاجة بعيدا عن أية محددات

أكد وزير الشؤون الإجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح أن دولة الكويت لها نهج ثابت في سياستها الخارجية منذ استقلالها ترتكز على تقديم المساعدات الإنسانية لكل البلدان المحتاجة بعيدا عن أية محددات جغرافية أو سياسية أو عرقية أو دينية.

جاء ذلك في كلمة للشيخ فراس الصباح اليوم الأربعاء خلال ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك بالاجتماع التاسع للجان الوزارية لوزراء التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في العاصمة العمانية (مسقط) إذ اعتمد المجلس رأي دولة الكويت بشأن الموافقة على مبادرتها لاعداد مسودة استراتيجية العمل الخيري المشترك.

وقال الشيخ فراس الصباح إن هذا المقترح يأتي استمرارا لمسيرة أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه الملقب ب(قائد العمل الإنساني) بشأن الدعم المتواصل للعمليات الانسانية وحرص دولة الكويت على استمرار العمل الخيري بإعداد مسودة استراتيجية العمل الخيري الخليجي المشترك.

وأوضح أن دولة الكويت ارتأت عبر القانون (رقم 8 لسنة 2010) بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة رقم 6 التي تنص على “أن تلتزم الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية الفعالة لضمان شمول خطط وبرنامج عمل الحكومة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة الحالية والمستقبلية”.

وأشار إلى تقديم عدد من المشاريع والخطط والبرامج التي من شأنها أن تخدم هذه الفئة العزيزة على قلوبنا سواء على الصعيد الاجتماعي والثقافي والصحي والتعليمي والمهني.

وبين أن هذا التصور من شأنه أن يقود إلى اهداف عديدة منها تفعيل الشراكة المجتمعية لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع وتسخير طاقات المبدعين من كافة افراد المجتمع لتقديم خدمة افضل لذوي الإعاقة وابراز الدور الريادي للافراد والمؤسسات التي تخدم هذه الفئة وخلق روح التنافس لابراز المبدعين والمتميزين.

وأضاف أنه تم اعتماد توصية دولة الكويت المشاركة في الدورة الأولى لمسابقة (إلى أخي اليتيم) التي ستستضيفها البلاد في 22 نوفمبر المقبل بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

كما اعتمد الاجتماع الوزاري الخليجي مقترح دولة الكويت بشأن الجائزة الخاصة بالمبدعين والمتميزين من ذوي الإعاقة في دول المجلس واطلع على توصية لجنة الوكلاء في هذا الشأن.

وستقوم دولة الكويت ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية بتشكيل فريق عمل وطني لاعداد مسودة استراتيجية العمل الخيري المشترك ومن ثم رفع المسودة بصورتها النهائية إلى وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية ومن ثم الرفع إلى المجلس الوزاري لاعتمادها.

وكان الوزير فراس الصباح حضر أمس الثلاثاء (حفل التكريم الثالث للكفاءات بقطاع الخدمة المدنية) و(حفل التكريم ال19 للشركات المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف) و(الحفل ال12 لأصحاب أفضل المشاريع الصغيرة) و(الحفل ال11 للشخصية الرائدة في مجال القطاع العمالي) بالإضافة إلى (التكريم الثاني للشخصيات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي الأهلي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي) المقامة في العاصمة العمانية مسقط.

وتم تكريم بعض الجهات المشاركة للمشروعات الرائدة في القطاعين الأهلي والتجاري من دولة الكويت وهي مشروع مبادرة (نعمتي) ومشروع (ضاعف أجرك مع التجاري) للبنك التجاري الكويتي.

وتأتي هذه الاحتفالات التكريمية ضمن استضافة وترأس سلطنة عمان للاجتماعات التاسعة عشر للجنة وزراء الخدمة المدنية والعمل والاجتماعات التاسعة للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي.