البرلمان العربي يندد بالصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية

ندد البرلمان العربي اليوم الاربعاء بالصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية والذي يشجع سلطة الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم والعنف والقتل.

ودان البرلمان في بيان العدوان الإسرائيلي على (جنين) و(غزة) أمس الثلاثاء ما أدى إلى استشهاد ستة فلسطينيين بالاضافة إلى عشرات الإصابات بينها حالات خطرة واصفا عدوان الاحتلال المستمر على المدن الفلسطينية بالإرهاب الممنهج.

وحمل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن عدوان وجرائم جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته والتي تدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف الذي لن يستطيع أحد تحمل عواقبه.

واعتبر استمرار عمليات القتل اليومي التي تمارسها (القوة القائمة بالاحتلال) بحق أبناء الشعب الفلسطيني واقتحام المدن والقرى الفلسطينية وما يحدث في جنين وقطاع غزة من قصف للطائرات والصواريخ وإطلاق للنار على المواطنين ومنهم الأطفال تصعيدا عسكريا ينذر بتفجر الأوضاع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان للخروج عن صمتهم والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات والجرائم اليومية بحق الفلسطينيين ومدنهم وممتلكاتهم ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.