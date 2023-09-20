استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية

استشهد فلسطينيان صباح اليوم الاربعاء برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي احدهما في مخيم (عقبة جبر) بمدينة (اريحا) والاخر متأثرا بجروح اصيب بها خلال عدوان الاحتلال على مخيم (جنين) بالضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي ان الشاب ضرغام الاخرس (19 عاما) استشهد بعد اصابته برصاصة في الرأس اطلقها عليه جيش الاحتلال خلال عدوانه على مخيم عقبة جبر في (اريحا).

واضافت ان الشاب عطا موسى (29 عاما) استشهد متأثرا بإصابات متعددة تعرض لها خلال عدوان الاحتلال على مخيم (جنين) الذي اسفر ايضا عن اصابة 30 اخرين مساء أمس الثلاثاء.

وأشارت إلى ان حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ مساء امس الثلاثاء وحتى صباح اليوم ارتفعت بذلك الى ستة بواقع اربعة في مخيم (جنين) وشهيد في (اريحا) وآخر في قطاع غزة استشهد شرق مدينة (خانيوس).

ومن جانبها ذكرت مصادر محلية فلسطينية ان قوات كبيرة من الجيش حاصرت احد المنازل في مخيم (عقبة جبر) ودارت مواجهات مع عشرات الشبان استخدم فيها جيش الاحتلال الرصاص الحي بكثافة.

يذكر ان قوات الاحتلال اقتحمت مساء امس مخيم (جنين) وحاصرت منزلين وأطلقت نحوهما عدة صواريخ.