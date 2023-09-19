من الموقوفين

الداخلية: ضبط 34 شخصا بتهمة ممارسة الرذيلة ومخالفة الاداب العامة مقابل مبالغ مالية في المهبولة والسالمية وجليب الشيوخ وخيطان

19 سبتمبر، 2023
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قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استمرارا لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة حماية الآداب العامة من ضبط (30) شخصاً في (18) قضية مختلفة وقامت ادارة مكافحة التزييف والتزوير من ضبط (4) أشخاص، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة) ومعاهد المساج في مختلف محافظات البلاد.

وتم احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم

المصدر
وزارة الداخلية
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19 سبتمبر، 2023
0 103 أقل من دقيقة

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