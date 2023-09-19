من الموقوفين

الداخلية: شبكتين للنصب الإلكتروني في قبضة رجال الأمن الجنائي

19 سبتمبر، 2023
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار جهود قطاع الأمن الجنائي للتصدي لكافة أشكال الجريمة وضبط مرتكبيها وفرض هيبة القانون، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مكافحة جرائم المال من خلال تكثيف عمليات البحث والتحري من رصد شبكتين مكونة من 8 أشخاص من مختلف الجنسيات تمتهن النصب الإلكتروني على الأشخاص.

وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبطهم وتبين قيامهم بإيهام الأشخاص بإعطائهم قروض شخصية خلال 48 ساعة من تقديم الطلب نظير فتح عدة حسابات بنكية وتسليمها لهم ومن ثم يقومون بادارة حساباتهم البنكية بطرق غير مشروعة واستخدامها في عمليات النصب والاحتيال.

كما تم ضبط تشكيل عصابي آخر يقومون بادارة تشكيل منظم بالتعاون مع اشخاص اخرين خارج دولة الكويت عبر احدى التطبيقات على الهواتف الذكية ويقوم بالنصب على الاشخاص تحت مسمى موقع الكتروني (وزارة التجارة – حماية المستهلك) ويقومون بانشاء روابط دفع بنكية بمبلغ رمزي نظير تقديم شكوى تجارية من خلال تلك المواقع الوهمية ويقومون بعد ذلك باستغلال حساباتهم البنكية بطرق غير مشروعة بعد اخذ جميع بياناتهم.

حيث تم العثور على الأجهزة المستخدمة والعديد من البطاقات البنكية وأرقام هواتف تخص أشخاص أخرين تستخدم في عمليات النصب وجاري احالتهم لجهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم، مهيبة بالجميع عدم الانسياق خلف تلك التطبيقات المجهولة المصدر، أو المواقع الإلكترونية الغير موثوقة، حرصاً على عدم تعرضهم للنصب والاحتيال.

المصدر
وزارة الداخلية
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19 سبتمبر، 2023
0 133 دقيقة واحدة

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