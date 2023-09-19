المستلزمات الطبية العاجلة إلى ليبيا تنقل الى الطائرة الإغاثية الكويتية

إقلاع الطائرة الإغاثية السادسة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا محملة ب 10 أطنان من المستلزمات الطبية

19 سبتمبر، 2023
0 16 دقيقة واحدة

أقلعت اليوم الثلاثاء الطائرة الإغاثية السادسة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا وعلى متنها عشرة أطنان من المسلتزمات الطبية المتنوعة لإغاثة ضحايا إعصار (دانيال).

وقال نائب المدير العام للجمعية الكويتية للاغاثة عمر الثويني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الرحلة انطلقت بالتعاون مع ثمان جمعيات خيرية وبالتنسيق مع وزارات الصحة والدفاع والشؤون الاجتماعية والخارجية.

وأكد الثويني أن متضرري الإعصار من الشعب الليبي بأمس الحاجة للمستلزمات الطبية في ظل إنتشار الاوبئة والأمراض المختلفة جراء الكارثة الإنسانية هناك.

وأضاف أن المستلزمات الطبية العاجلة تعد استمرارا للعمل الإغاثي الكويتي الرامي لمساعدة الأشقاء الليبيين داعيا إلى المزيد من التعاون والتنسيق بين الجهات الرسمية والخيرية في البلاد لمد يد العون والمساعدة إلى ليبيا.

وذكر أن الجمعيات الخيرية المشاركة هي الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية و(احياء التراث) و(نماء الخيرية) و(النجاة الخيرية) و (عبدالله النوري) و(العون المباشر) و(صندوق إعانة المرضى) و(الرحمة العالمية).

من جهته قال رئيس قطاعي البرامج والمشاريع والموارد والعلاقات العامة والإعلام بجمعية النجاة الخيرية عبدالله الشهاب في تصريح مماثل ل(كونا) إن المساعدات الإغاثية الأخيرة تستدعي ان تتضمن مساعدات طبية ضرورية وعاجلة بهدف تفادي الأزمة الصحية وتفاقمها هناك.

وكانت طائرة الإغاثة الكويتية الأولى حطت في ليبيا الأربعاء الماضي وعلى متنها 40 طنا من المعدات والمواد الإغاثية والطبية تلتها الطائرة الثانية الخميس الماضي وعلى متنها 41 طنا فيما بلغت حمولة كل من الطائرات الثالثة والرابعة والخامسة 10 اطنان لكل منها والتي أقلعت تواليا أيام السبت والأحد والاثنين محملة بالمواد الطبية والإغاثية المتنوعة.

المصدر
كونا
الوسوم
19 سبتمبر، 2023
0 16 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

صدور مرسوم بتعيين المستشار د. عادل بورسلي رئيسا لمحكمة التمييز

20 سبتمبر، 2023

وزير “مجلس الوزراء” يصدر قرارا بتسمية عامر العجمي رئيسا لقطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة

20 سبتمبر، 2023

البلدية: رفع 58 سيارة مهمله وسكراب ووضع 165 ملصقا لسيارات وقوارب مهملين على إثر جولات لادارة النظافة بمحافظة مبارك الكبير

20 سبتمبر، 2023

إقلاع الطائرة السابعة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة ليبيا تحمل 10 أطنان مواد إغاثية وسيارة إسعاف

20 سبتمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى