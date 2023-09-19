النائب فهد بن جامع

النائب فهد بن جامع يشارك في اجتماع الدورة 32 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في بغداد

19 سبتمبر، 2023
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توجه عضو اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية النائب فهد فلاح بن جامع اليوم الى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في اجتماع الدورة 32 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي المقرر عقدها غدا الأربعاء.

ومن المقرر ان تتناول الدورة سبل تطوير عمل الاتحاد ومعالجة أوضاعه المالية ومشروع الموازنة لعام 2024 فضلا عن تحديد زمان ومكان انعقاد الدورة 33 للجنة التنفيذية ووضع مشروع جدول اعمال المؤتمر المقبل للاتحاد.

كما ستبحث الدورة إعادة تشكيل اللجان الخاصة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية والاطلاع على تقرير الأمين العام للاتحاد حول تنفيذ قرارات المؤتمرات السابقة للاتحاد وأنشطته.

المصدر
الدستور
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19 سبتمبر، 2023
0 26 أقل من دقيقة

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