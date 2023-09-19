عضو المجلس البلدي م. شريفة الشلفان تقترح إنشاء بلدية مستقلة لمدينة الكويت

تقدمت عضو المجلس البلدي م. شريفة صالح الشلفان بمقترح لإنشاء بلدية مستقلة لمدينة الكويت بهدف رفع مستوى الخدمة والخدمات وتتولى اختصاصات محددة وهيكل تنظيمي مستقل.

وقالت الشلفان: أنشأت بلدية الكويت في سنة 1930 لتوفير الخدمات للناس وتنظيم عملية البناء وتحصيل الرسوم، وتطورت بعد ذلك عقب اكتشاف النفط لتعمل على تقدم المدينة عمرانيا وصحيا واجتماعيا ومدنيا. وقد ضمت دوائر متعددة منها شرطة البلدية وفرقة الإطفاء وقسم الترميم والصيانة وقسم التنفيذ والطرق وغيرها من الأقسام.

ومع التوسع الجغرافي والزيادة في عدد السكان زاد حجم المسؤولية على بلدية الكويت لاسيما البقعة الجغرافية التي تقع تحت عاتقها. ومع الوقت تم تحويل بعض اختصاصات البلدية لجهات أخرى مثل وزارة الأشغال وهيئة الزراعة العامة والثروة السمكية وغيرها من الجهات.

وكان لذلك أثر سلبي على مستوى الخدمات وتداخل في الاختصاصات من جهة، والتقيد بتنفيذ المشاريع من جهة أخرى.

وكون العمل البلدي في أغلب دول العالم يتم من خلال الحكومة المحلية وذلك لتقديم خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين لاسيما تمركز الأعمال التجارية في مدينة الكويت التي بحد ذاتها تتطلب خدمات ذات جودة عالية وبنى تحتية متطورة وطابع جمالي مميز يتسم بالنظافة والتصميم العصري والتخضير، لذلك نقترح الآتي:

إنشاء بلدية مستقلة لمدينة الكويت بميزانية مستقلة وهيكل تنظيمي خاص تتبع لوائح بلدية الكويت وتهدف لرفع مستوى الخدمة والخدمات وتتولى اختصاصات محددة وهيكل تنظيمي مستقل كالتالي:

أولا: اختصاصات بلدية مدينة الكويت (على سبيل المثال لا القصر):

وضع خطة لمدينة الكويت وأهداف محددة وفق برنامج عمل واضح. التخطيط الحضري وفق المخطط الهيكلي العام للدولة إصدار دليل خاص للتصميم الحضري إصدار دليل خاص لتصميم الطرق ومسارات النقل الجماعي والفردي إصدار دليل خاص لتصميم الحدائق والتخضير إصدار دليل خاص لتصميم المساحات العامة وملاعب الأطفال والملاعب الرياضية إصدار دليل خاص لتصميم العلامات الإرشادية إصدار ضوابط خاصة للمباني والمحافظة عليها من التهالك تطبيق مبادئ الاستدامة والمدن الذكية إنشاء وصيانة البنية التحتية أعمال النظافة ونقل النفايات وإعادة التدوير تخطيط وإدارة النقل بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور إدارة الحدائق والزراعة تنظيم الإعلانات إصدار بعض التراخيص بما يتوافق مع لوائح بلدية الكويت تعزيز المشاركة المجتمعية والتوعية اعتماد حدود مدينة الكويت وفق إحداثيات تحدد المحيط الجغرافي للمدينة ليشمل المنطقة التي ستقع تحت إدارة البلدية المستحدثة. تحصيل الرسوم مقابل الخدمات

ثانيا: هيكل تنظيمي لبلدية مدينة الكويت يشمل الآتي (على سبيل المثال لا الحصر):

الإدارة العامة (تشمل التخطيط الاستراتيجي وإعداد الميزانيات والتنسيق بين الإدارات والأقسام والمتابعة) إدارة التخطيط والتصميم الحضري إدارة المساحة إدارة التنظيم إدارة البنية التحتية والأشغال العامة إدارة البيئة إدارة النقل إدارة الحدائق والزراعة إدارة الخدمات الاجتماعية والعلاقات العامة الإدارة المالية إدارة الموارد البشرية إدارة التكنولوجيا والمعلومات

وذلك من خلال مخاطبة مجلس الوزراء الموقر لتحديد واعتماد الاختصاصات والهيكل التنظيمي وإنشاء فروع إدارات الوزارات والجهات المختصة المعنية بأعمال بلدية مدينة الكويت المستحدثة لتكون نموذج للعمل البلدي اللامركزي في دولة الكويت.