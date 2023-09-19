رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يستقبل سفير دولة الكويت في العراق طارق الفرج

رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي يؤكد على اهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت

19 سبتمبر، 2023
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اكد رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، على اهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى، ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل سفير دولة الكويت في العراق طارق الفرج، لبحث التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال القضائي”.

واكد رئيس المجلس خلال اللقاء، على “احترام العراق لدولة الكويت تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً واستقلالية دولة الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة كذلك التاكيد على عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين وتقدير العراق للمواقف المشرفة لدولة الكويت في مساعدة العراق في التخلص من النظام الدكتاتوري”.

واشار، الى “اهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية واحترام تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات العلاقة”.

المصدر
واع
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19 سبتمبر، 2023
0 81 أقل من دقيقة

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