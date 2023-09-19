الداخلية: ضبط شخصين من جنسية آسيوية يديران مصنعاً ومخزناً للخمور المحلية

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن المتابعة الأمنية المستمرة لقطاع الأمن الجنائي أسفرت عن تمكن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة مباحث محافظة العاصمة “مباحث جابر الأحمد” من رصد شخصين يديران مصنعاً للخمور المحلية والمقلدة للعلامات التجارية.

وأضافت الإدارة أنه بتكثيف عمليات البحث تبين انهما يديران موقعين احدهما لصناعة الخمور والآخر لتخزينها حيث تم أخذ الإذن القانوني اللازم وضبطهما وتم العثور على كافة ادوات التصنيع وهي عبارة عن كباسة وقناني زجاجية جاهزة للتعبئة كما تم العثور على 1500 زجاجة معبئة وجاهزة للترويج وبراميل وغالونات ومواد كميائية مختلفة الانواع خاصة بتصنيع الخمور بالاضافة الى كمية كبيرة من الأغطية والكراتين والملصقات الخاصة بالقناني الزجاجية.

وتم احالتهما والمضبوطات الى جهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.