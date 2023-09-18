مدير جامعة الكويت بالإنابة يستقبل سفير جمهورية أرمينيا

استقبل مدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذ الدكتور فايز منشر الظفيري بحضور مدير مركز اللغات بالوكالة في كلية الآداب الدكتور خالد الفضلي سعادة سفير جمهورية أرمينيا لدى الكويت سارمين باغداساريان والوفد المرافق له من جامعة ييرفان ممثلاً برئيس جامعة يشرفان هوفانيس هوفانيسان، ، وعميد كلية الدراسات الشرقية الأستاذ الدكتور روبن ميلكونيان، ورئيس قسم دراسات اللغة العربية الدكتور مايك كوتشاريان، ونائب رئيس التطوير والابتكار الدكتور ميكايل هوفانيسيان، وذلك يوم الأحد 17-9-2023 في مكتب مدير جامعة الكويت في الحرم الجامعي مدينة صباح السالم الجامعية- الشدادية.

وهدفت الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين جامعة الكويت والجامعات الأرمينية وتطرق الجانبان إلى أهمية توسيع آفاق التعاون العلمي والثقافي المستقبلي، إضافة إلى بحث أوجه التبادل الطلابي والبرامج المشتركة بين الطرفين بهدف التبادل الثقافي، والتعرف على آخر التطورات العلمية والأكاديمية.

بداية رحب مدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذ الدكتور فايز منشر الظفيري بالسفير الأرمني والوفد المرافق له من جامعة ييرفان في حرم جامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية، مثنياً على دور سعادة سفير جمهورية أرمينيا في تعزيز العلاقات الكويتية الأرمينية في المجالات الأكاديمية المشتركة، مشدداً على حرص جامعة الكويت التعاون الأكاديمي لاسيما فيما يخص استقبال الطلبة من جمهورية أرمينيا لتعلم اللغة العربية في الجامعة، علاوةً على توسعة هذا التعاون لتشمل الجوانب الصحة والتكنولوجيا وعلوم المعلومات والذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه ذكر مدير مركز اللغات بالوكالة في كلية الآداب الدكتور خالد الفضلي أن هذه الزيارة تهدف لتوسيع أطر التعاون الأكاديمي بين جامعة الكويت وجامعة يرييفان، موضحاً أن جامعة الكويت تستقبل بالوقت الحالي ثمانية طلاب من جمهورية أرمينيا لدراسة اللغة العربية لمدة عام جامعي كامل، مبدياً تفاؤله بتوسعة نطاق هذا التعاون ليشمل الدراسات الطبية والمنح الطلابية والتبادل الطلابي والمناهج المشتركة.

وفي ختام اللقاء شكر سعادة سفير جمهورية أرمينيا لدى الكويت سارمين باغداساريان مدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذ الدكتور فايز منشر الظفيري على حفاوة الاستقبال والاستضافة وتقديم هدية تذكارية بهذه المناسبة.