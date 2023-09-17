تطبيق “سهل” للخدمات الإلكترونية الحكومية يتجاوز 21 مليون معاملة منجزة في عامين

أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة اليوم الأحد إنجاز أكثر من 21 مليون خدمة ومعاملة تم تنفيذها إلكترونيا مباشرة عبر تطبيق (سهل) خلال عامين منذ انطلاقه.

وأكد الوزير الشعلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الدعم الذي يقدمه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح والسعي الحثيث لتفعيل برنامج عمل الحكومة وتمكين الجهات العامة رقميا ساهم في تحقيق قفزات وإنجازات مهمة في طريق التحول الرقمي وتحقيق تطوير واسع في منظومة المعاملات الحكومية في سبيل تقديم خدمات إلكترونية من خلال قنوات حكومية رقمية مميزة لراحة المواطنين.

وكشف الشعلة عن أبرز الاحصائيات الخاصة التي حققها تطبيق (سهل) خلال عامين منذ انطلاقه حيث تم إنجاز أكثر من 21.7 مليون خدمة ومعاملة إلكترونيا على مستوى جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها من خلال التطبيق كما تجاوز عدد مستخدمي التطبيق اليوم 1.4 مليون مستخدم على مختلف أنظمة الأجهزة الذكية.

وأشار الشعلة إلى أن عدد الخدمات الالكترونية الحكومية المتاحة اليوم عبر (سهل) ارتفع إلى (334) خدمة إلكترونية تقدمها (34) جهة حكومية في حين كان عددها (123) خدمة عبر (13) جهة حكومية عند انطلاقة وتدشين التطبيق في 15 سبتمبر 2021.

وأثنى الوزير الشعلة على جهود فريق التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) وجميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها الإلكترونية من خلاله والتي تسعى لتطوير آلية إتاحة الخدمات والمعاملات الرسمية الحكومية بشكل يعزز من تجربة المستخدمين ويسهم في تطوير آليات العمل الحكومي بالاعتماد على التقنيات الرقمية.