اتحاد مصارف الكويت: الخميس 28 سبتمبر عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

صرحت شيخة العيسى مدير العلاقات العامة في اتحاد مصارف الكويت، أنه بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية 1445ه فإن البنوك المحلية ستعطل أعمالها يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 باعتباره عطلة رسمية، على أن تباشر البنوك أعمالها يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023، وذلك بناء على التعميم الصادر من بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.

وينتهز اتحاد مصارف الكويت هذه المناسبة ليتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حفظهما الله، وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك الكرام، سائلين الله العلي القدير ان يحفظ الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات