المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي

وكالة الطاقة الذرية تندد بقرار إيران استبعاد مفتشين تابعين لها من العمل بالبلاد

16 سبتمبر، 2023
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نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم السبت بما وصفته بالإجراء “غير المتناسب وغير المسبوق” الذي اتخذته إيران باستبعاد نحو ثلث مفتشي الوكالة الأكثر خبرة المعينين في البلاد، مما يعوق قدرتها على الإشراف على الأنشطة النووية لطهران.

وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة في بيان “أندد بشدة بهذا الإجراء الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش التي تجريها الوكالة في إيران بشكل معتاد ويتعارض بشكل علني مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائما بين الوكالة وإيران”.

المصدر
رويترز
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16 سبتمبر، 2023
0 7 أقل من دقيقة

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