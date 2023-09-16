أوكرانيا تعلن أن سفينتي شحن تتجهان الى موانئها للمرة الأولى منذ انتهاء اتفاق الحبوب

أوكرانيا تعلن أن سفينتي شحن تتجهان الى موانئها للمرة الأولى منذ انتهاء اتفاق الحبوب

اعلنت اوكرانيا السبت أن سفينتي شحن تبحران حاليا في البحر الأسود في اتجاه موانئها، وذلك للمرة الاولى منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في تموز/يوليو.

وقال وزير البنى التحتية الأوكراني اولكسندر كوبراكوف على فيسبوك إن “أولى السفن المدنية تسلك الممر الموقت متجهة الى الموانىء الأوكرانية (…) اكدت سفينا الشحن ريزيلينت أفريكا وارويات استعدادهما لسلوك الطريق الى ميناء تشورنومورسك لتحميل نحو عشرين ألف طن من القمح في اتجاه إفريقيا وآسيا”.

وبحسب المعلومات التي نشرها، ترفع سفينتا الشحن “علم بالاو ويضم طاقمهما مواطنين من تركيا وأذربيجان ومصر وأوكرانيا”.

وهما أول سفينتين تبحران في اتجاه موانىء في جنوب أوكرانيا منذ منتصف تموز/يوليو، رغم تهديد موسكو المتكرر باستهداف سفن مماثلة.

انسحبت روسيا منتصف تموز/يوليو من اتفاق تصدير الحبوب الذي وقع صيف 2022 مع كييف برعاية الأمم المتحدة وتركيا، وهدف الى تسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية، الحيوية للأمن الغذائي العالمي.

مذاك، قصفت روسيا تكرارا البنى التحتية المرفئية لأوكرانيا. وفي حين اعلنت كييف أن الهدف من ذلك الحؤول دون أي محاولة تصدير، أكدت موسكو أنها تستهدف منشآت عسكرية.

وقال كوبراكوف في 23 آب/اغسطس إن القصف الروسي اسفر “خلال شهر” عن تدمير “270 الف طن من الحبوب”.

وذكّر الوزير الاوكراني السبت بأن “خمس سفن شحن سلكت الممر الموقت” الذي استحدثته كييف في الاتجاه المعاكس، أي نحو مضيق البوسفور.