وصول طائرة الإغاثة الثالثة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا محملة بـ 10 أطنان من المواد الطبية

وصول طائرة الإغاثة الثالثة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا محملة بـ 10 أطنان من المواد الطبية

وصلت اليوم السبت طائرة الإغاثة الثالثة من الجسر الجوي الكويتي إلى مطار (بنينا) الدولي في ليبيا وعلى متنها أكثر من عشرة أطنان من المواد والمستلزمات الطبية تولتها الجمعية الكويتية للإغاثة لعلاج الجرحى والمصابين هناك إثر إعصار (دانيال).

وأعرب وزير الدفاع الليبي الدكتور حميد حوما لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) لدى وصول الطائرة عن فائق الشكر والتقدير لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا على وقوفهم مع أشقائهم في ليبيا وتسيير رحلات الجسر الإغاثي الجوي لدعمهم في مواجهة تداعيات إعصار (دانيال) والتي تحمل عشرات الأطنان من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية والمعدات وقوارب الإنقاذ وغيرها.

كما ثمن حوما جهود مختلف الجمعيات الخيرية والإنسانية الكويتية التي ساهمت وقدمت المساعدات في هذا الجسر الجوي المتواصل ممؤكدا ان هذا “ليس بغريب عن دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا” والذين لهم منا كل التحية والشكر والعرفان.

من جهته أعرب وزير الاستثمار الليبي علي السعيدي في تصريح مماثل ل(كونا) عن جزيل الشكر لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على ما تقدمه من مساعدات إنسانية مشيرا إلى ان ما نشهده اليوم من وصول الطائرة الثالثة من الجسر الجوي الكويتي “يؤكد ان ذلك ليس غريبا عن الكويت في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي وهو في أمس الحاجة للمساعدة في ظل الأزمة الإنسانية جراء كارثة إعصار (دانيال) والأضرار والضحايا الكبيرة جدا التي ألمت به”.

كما أعرب السعيدي عن شكره للقوة الجوية الكويتية التي تولت نقل مساعدات دولة الكويت ولم تتأخر لحظة في الوقوف مع الشعب الليبي بكل أزماتهم وكوارثهم.

في سياق متصل يأتي الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في ليبيا تنفيذا للتعليمات السامية الصادرة من القيادة السياسية الرشيدة والتوجيهات المباشرة من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والمتابعة الحثيثة من وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وبقية الوزارات والجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية إثر الإعصار الشديد والفيضانات غير المسبوقة التي تعرضت لها مناطق شمال شرق ليبيا الشقيقة.

وتولت حمولة الطائرة الثالثة اليوم الجمعية الكويتية للإغاثة وحملت على متنها أكثر من عشرة أطنان من المساعدات الطبية والأدوية والتي سيتم تسليمها إلى وزارة الصحة الليبية.

وكانت طائرة الإغاثة الأولى من الجسر الجوي الكويتي اتجهت إلى ليبيا في 13 سبتمبر الجاري وعلى متنها 40 طنا من المعدات والمواد الإغاثية والطبية تلتها الطائرة الثانية أمس الأول وعلى متنها 41 طنا.

يذكر أنه منذ وقوع كارثة (دانيال) في ليبيا برزت سرعة استجابة الجهات والمؤسسات الكويتية الإنسانية لهذا النداء العاجل وتسخيرها كل الإمكانات لوصول هذه المساعدات بأقرب وقت وسط تنسيق وإعداد بين الوزارت والجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية الكويتية لتسيير رحلات الجسر الجوي الكويتي وتقديم الإغاثة العاجلة لأبناء الشعب الليبي الشقيق.