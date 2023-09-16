الداخلية: القطاعات الأمنية المعنية اتمت كافة استعداداتها الأمنية والمرورية لبدء العام الدراسي الجديد

أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن القطاعات الأمنية المعنية اتخذت كافة التدابير والإجراءات الأمنية والمرورية وذلك استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد.

واضافت أن الإدارة وضعت خطة توعوية سيتم تنفيذها طوال العام تحت شعار “على قلب واحد “، لتوعية الطلاب والطالبات بخطورة بعض الجرائم خاصة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، والآثار السلبية المدمرة الناجمة عن تعاطيها، وأيضا الجرائم الإلكترونية وانواعها وطرق مواجهتها، و تعزيز الثقافة المرورية، والالتزام بقانون المرور وعدم القيادة بدون رخصة والابتعاد عن الاستهتار والرعونة، وترسيخ المبادئ والقيم والولاء للوطن، والتسامح ونبذ العنف بجميع أشكاله، وتشجيع الحوار بين الطلاب والطالبات، والابتعاد عن ظاهرة التنمر والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.