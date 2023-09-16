من الموقوفين

الداخلية: ضبط 28 شخصا من مختلف الجنسيات في 7 قضايا مختلفة بتهمة ممارسة الاعمال المنافية للاداب العامة

16 سبتمبر، 2023
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قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استمرارا لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية (ادارة حماية الأداب العامة) من ضبط 27 شخصا (رجل وامرأة) بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة) في عدد من المواقع ومعاهد المساج من مختلف الجنسيات مقابل مبالغ مالية في محافظة حولي ومنطقتي السالمية والمهبولة.

ومن خلال عمليات البحث والتحري اليومية حول مواقع الانترنت والتي يقوم مستخدمي تلك المواقع بأعمال منافية للآداب العامة تم رصد احد الاشخاص يقوم بعرض نفسه لممارسة الاعمال المنافية للاداب العامة مقابل مبلغ من المال وتم ضبطه في منطقة الفحيحيل، وتم احالة المتهمين لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وتتقدم المؤسسة الأمنية بالشكر لكل من يقوم بالإبلاغ عن مثل هذه الأفعال، مهيبة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية أو مخلة بالآداب العامة على هاتف الطوارئ (112) وعمليات الإدارة العامة للمباحث الجنائية (25589655 ,25589644).

المصدر
وزارة الداخلية
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16 سبتمبر، 2023
0 86 دقيقة واحدة

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