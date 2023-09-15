مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر يلتقي مع سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي

مساعد وزير الخارجية يسلم سفير العراق مذكرة احتجاج دولة الكويت على ما ذكر في حيثيات حكم “الاتحادية العليا” حول اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله

15 سبتمبر، 2023
0 7 أقل من دقيقة

اجتمع مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر اليوم الجمعة في ديوان عام وزارة الخارجية مع سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي حيث سلم السفير البكر مذكرة احتجاج دولة الكويت على ما ذكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013 ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013 والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.

المصدر
كونا
الوسوم
15 سبتمبر، 2023
0 7 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الداخلية: ضبط 23 شخصاً من الجنسية الآسيوية وبحوزتهم 540 زجاجة خمر محلية الصنع

15 سبتمبر، 2023

سفارة الكويت تدعو الكويتيين المتواجدين في جنوب غرب كندا لأخذ الحيطة من الإعصار “لي” المتوقع

15 سبتمبر، 2023

وزير الخارجية يلتقي سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى البلاد

15 سبتمبر، 2023

وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد

15 سبتمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى