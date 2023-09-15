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الاتحاد الأوروبي يرفع القيود المفروضة على واردات الحبوب الأوكرانية

15 سبتمبر، 2023
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اعلنت المفوضية الاوروبية الجمعة رفع القيود التي فرضتها خمس دول في الاتحاد الاوروبي على واردات الحبوب الاوكرانية بهدف حماية مزارعيها، وذلك مقابل تعهد كييف اتخاذ اجراءات لمراقبة صادراتها.

وكانت بروكسل وقعت نهاية نيسان/ابريل اتفاقا مع كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا يتيح لها منع شحنات الحبوب الاوكرانية من دخول اراضيها، شرط الا تحول دون عبورها الى دول أخرى.

وقالت المفوضية في البيان إن “القيود على الاسواق” في الدول المذكورة “لم تعد موجودة”.

المصدر
أ ف ب
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15 سبتمبر، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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