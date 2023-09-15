وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح خلال لقائه سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي

وزير الخارجية يلتقي سفير جمهورية العراق لدى البلاد

15 سبتمبر، 2023
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التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الجمعة في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية مع سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وخاصة ما يتعلق بحكم المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013 والتصديق عليها من قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013 والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.

المصدر
وزارة الخارجية
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15 سبتمبر، 2023
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