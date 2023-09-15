الإطفاء: السيطرة على حريق 10 مركبات ومنزل في خيطان دون وقوع إصابات

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية ظهر يوم الجمعة يفيد بوقوع حريق مركبة أمام منزل في منطقة خيطان.

و أوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز الفروانية و صبحان إلى موقع البلاغ و عند وصول الفرق تبين أنه حريق إندلع في مركبة وأمتد إلى 10 مركبات أخرى وأجزاء من الدور الأرضي للمنزل وعلي الفور تمت مكافحة الحريق و السيطرة عليه و إخماده دون وقوع أي إصابات تذكر.