من الحريق

الإطفاء: السيطرة على حريق 10 مركبات ومنزل في خيطان دون وقوع إصابات

15 سبتمبر، 2023
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ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية ظهر يوم الجمعة يفيد بوقوع حريق مركبة أمام منزل في منطقة خيطان.

و أوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز الفروانية و صبحان إلى موقع البلاغ و عند وصول الفرق تبين أنه حريق إندلع في مركبة وأمتد إلى 10 مركبات أخرى وأجزاء من الدور الأرضي للمنزل وعلي الفور تمت مكافحة الحريق و السيطرة عليه و إخماده دون وقوع أي إصابات تذكر.

المصدر
قوة الإطفاء
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15 سبتمبر، 2023
0 71 أقل من دقيقة

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