سمو أمير البلاد يهنئ ملك السويد بالذكرى الخمسين لتوليه العرش

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخمسين لتوليه العرش.

مشيدا بما حققه البلد الصديق في عهد جلالته من انجازات حضارية بارزة شملت مختلف الميادين ومتمنيا سموه رعاه الله لجلالته موفور الصحة والعافية ولمملكة السويد وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخمسين لتوليه العرش وراجيا لجلالته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.